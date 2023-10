Il Verona blocca il Torino, 0-0 all’Olimpico e la classifica torna a muoversi

Grande gara difensiva dell'Hellas, ma infortuni a Dawidowicz e Amione. Per Cruz debutto anonimo

Ottimo pareggio del Verona a Torino. Con una difesa che perde i pezzi (infortuni in campo per Dawidowicz e Amione) i gialloblù tengono i granata lontano dalla zona pericolosa e rischiano solo in un paio di episodi. Baroni prepara una gara accorta e aggressiva nel togliere l'iniziativa all'avversario, che non riesce ad innescare gli attaccanti. I guerrieri Magnani, Dawidowicz e Amione reggono alla grande nel primo tempo. Nella ripresa entrano Coppola e Faraoni a sostituire gli infortunati, qualche brivido arriva, ma niente di concreto. In una partita che ha visto il Torino battere 10 angoli a 1, con l'Hellas capace di soli due tiri in porta (compreso un tiro-cross di Faraoni) il punto è d'oro. Non cambia però la solfa: Verona buono in difesa e a centrocampo (Folorunsho ancora il migliore anche come difensore aggiunto), pressoché nullo in avanti, con Cruz al debutto in versione fantasma, ma diamogli tempo.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Radonjic; Seck, Zapata

A disposizione: Gemello, Brezzo, Zima, Karamoh, Sanabria, Vlasic, Bellanova, Tameze, Gineitis, Linetty, Antolini, N'Guessan

Allenatore: Ivan Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Terracciano, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Duda, Ngonge; Cruz

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Henry, Djuric, Joselito, Hongla, Saponara, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo), Var: Di Martino-Pezzuto

PRIMO TEMPO, GARA BLOCCATA, BUON VERONA IN DIFESA

Debutto assoluto per Cruz in attacco, prima volta dal primo minuto per Amione (assente Hien) e Suslov che affianca Ngonge dietro all'argentino. Baroni cambia le carte per trovare soluzioni diverse in avanti. Faraoni siede in panchina, al suo posto confermato Terracciano.

Dopo nemmeno un minuto Seck se ne va a destra, va verso il fondo e calcia, Montipò para a gambe unite. Il Torino attacca, il Verona chiude e rimane comunque con le linee alte. Su Cruz c'è Schuurs che cerca di chiudergli preventivamente ogni spazio possibile.

Al 9' Magnani abbatte Radonjic e viene ammonito, grave il giallo per il difensore che interviene in scivolata a centrocampo potendo decisamente farne a meno.

Dopo un avvio lento, il Verona prende coraggio. Al 17' Lazovic e Ngonge si trovano a sinistra, il cross del belga è teso, Rodriguez interviene di testa. Folorunsho fa il difensore aggiunto leggendo le trame avversarie. Il Torino non trova varchi, né soluzioni in avanti. L'Hellas recupera i palloni e avvia la manovra che però si perde sulla trequarti.

FUORI SALZONOV, ENTRA TAMEZE. Grana per Juric che perde Salzonov (che sostituisce l'infortunato Buongiorno) per una botta al piede. In difesa, al suo posto, entra al 27' Adrien Tameze, che già a Verona il tecnico croato utilizzò varie volte nella linea dietro.

Amione chiude Radonjic che taglia in verticale. Suslov chiude con determinazione, Baroni lo applaude. Il gioco è lento, piove qualche fischio per i granata. Soppy accelera e serve Radonjic, Magnani chiude in corner. Lo stesso fa Dawidowicz su un pericoloso cross di Soppy al 39'. Il Toro attacca in chiusura di tempo. Dawidowicz anticipa ancora Zapata, 6-1 i corner dei granata.

MONTIPÒ SALVA. Nel secondo dei tre minuti di recupero Lazaro da sinistra brucia Terracciano, entra in area e calcia in diagonale, Montipò si distende e salva la porta.

SECONDO TEMPO, INFORTUNI PER DAWIDOWICZ E AMIONE. IL VERONA NON PUNGE MA REGGE

DAWIDOWICZ KO, DENTRO COPPOLA. Baroni è costretto al cambio nell'intervallo. Nell'ultimo pallone gettato in area dal Torino nel primo tempo, Dawidowicz aveva accusato un problema muscolare. Al suo posto entra Coppola.

Amione chiude Seck in contropiede, buona la prova dell'argentino.

DOPPIO CAMBIO TORINO. Juric manda in campo Vlasic e Linetty per Radonjic e Ilic.

ANCHE AMIONE KO, ENTRANO FAFRAONI E DJURIC. Baroni risponde togliendo al 58' Cruz (esordio senza lasciare il segno per lui) e inserendo Djuric. Nel frattempo scivolando Amione si fa male, tocca a Faraoni a fare il terzo difensore.

La gara rimane lenta, con numerose imprecisioni delle due squadre dalla trequarti in avanti. All'Hellas il pari andrebbe benissimo, per questo non rischia di scoprirsi.

Faraoni al 61' con un tiro-cross costringe Milinkovic-Savic all'intervento, l'Hellas batte un colpo.

Al 69' Tameze manda alto di testa su corner, poi il francese viene ammonito per un fallo a centrocampo su Suslov che stava ripartendo. Tameze schiaccia troppo di testa ancora da corner e la palla esce.

ENTRA SAPONARA. Il fantasista prende il posto di Ngonge al 76'.

ROVESCIATA DI DJURIC. Folorunsho va a destra al 77' e vede Djuric, il cross è morbido, spalle alla porta l'attaccante va in rovesciata che però è centrale tra le braccia di Milinkovic-Savic.

Soppy cade male dopo un fallo di Lazovic, Juric lo sostituisce con Bellanova. Entra anche Karamoh per Seck all'80'.

SCHUURS SFIORA IL GOL. All'82' Coppola svirgola un rinvio, la palla arriva a Schuurs che dal limite calcia forte con la palla che sfiora la traversa.

All'85' Hongla sostituisce Suslov, è l'ultimo cambio di Baroni. Nel finale Saponara crea qualche apprensione buona per tener su palla.

Il Verona torna a far punti, ora sono otto in sette gare.

TORINO-VERONA 0-0

