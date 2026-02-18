Il Verona col Sassuolo tra squalifiche e infortuni, la situazione in casa gialloblù

In casa di un Sassuolo che da neopromosso a 32 punti sta già tagliando il traguardo della permanenza in A, l'Hellas di Sammarco dovrà fare i conti con squalifiche e infortuni.

Out Orban (che salterà anche il Napoli) e Akpa Akpro fermati dal giudice sportivo, è ancora lunga la lista dei fermi ai box. Belghali è ricaduto sul guaio alla caviglia sinistra, Gagliardini è ko dopo le fratture alle costole, restano da valutare Valentini, Lovric, Lirola e Bernede. Suslov, infine, potrebbe tornare a disposizione solo a metà marzo.