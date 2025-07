Il Verona e la rotta verso la Spagna: la nuova via dell’Hellas

Una nuova rotta di mercato per l'Hellas, una via che si è concretizzata con gli arrivi di Yellu Santiago e Unai Nuñez.

In quel caso, l'operazione, già definita (Sanchez avrebbe firmato un contratto triennale con il Verona), è saltata per il mancato superamento delle visite mediche dello stesso Sanchez, bloccato da un problema muscolare irrisolto.

Leaderbrock, con la sua struttura, alla cui guida, come amministratore delegato, c'è il manager Hector Peris, è un interlocutore prezioso per l'Hellas, che sta lavorando in maniera efficace in questa direzione.