Il Verona è sparito. L’Atalanta passeggia, al Bentegodi è 0-2

Hellas con la catena giù, Malinovskyi e Zapata vanno a segno

Andrea Spiazzi

A.A.A. Cercasi Hellas Verona. Sconfitta senza attenuanti, la terza di fila, per i gialloblù di Juric piegati dall'Atalanta al Bentegodi dopo un primo tempo senza scendere in campo e una ripresa, con nuovi interpreti, migliore, ma già segnata nel risultato.

E' un Hellas che dopo Benevento non è più stata la squadra capace di mettere sotto avversari più forti, come aveva abbondantemente fatto in passato, rinunciatario, a tratti irritante. E non conta che si è già salvi. Inoltre è una squadra che passa sempre in svantaggio, che non inizia le gare con la determinazione necessaria per metterle nella direzione giusta, la sua. Insomma, il Verona si è fermato.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Lasagna

A disposizione: Berardi, Pandur, Lazović, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilić, Çetin, Rüegg, Sturaro, Amione, Bessa All.: Matteo Paro

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Palomino, Freuler, Miranchuk, De Roon; Pessina; Zapata, Malinovskyi

A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Lammers, Muriel, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Ilicic, Pasalic All.: Gian Piero Gasperini

PRIMO TEMPO, VERONA HORROR

Verona inesistente nel primo tempo. L'Atalanta domina in ogni zona del campo pur non accelerando in maniera particolare. Umiliante la prova dei gialloblù, che subiscono due reti da un avversario forte e in passeggiata scaligera senza riuscire a creare qualcosa di buono.

Dimarco, già triste protagonista di svarioni difensivi, al 32' pensa bene di saltare smanacciando la palla. Rigore che Malinovskyi trasforma spiazzando Silvestri. In mezzo un palo di Zapata, al 42' il colombiano non perdona entrando in area da rinvio di Gollini spizzato da Malinovskyi, ridicolizzando Lovato e freddando Silvestri di piatto.

SECONDO TEMPO, RIVOLUZIONE JURIC MA LO SPARTITO NON CAMBIA

In campo non tornano Dimarco, Ceccherini e Veloso, entrano Lazovic, Udogie e Sturaro.

Udogie fa il terzo centrale di difesa. Il Verona fa un po' più di movimento, l'Atalanta attende. Lasagna rincorre palloni troppo lunghi.

Zapata ci va leggero e potrebbe infierire ancora in un paio di occasioni. Lazovic penetra in area facendosi bloccare da Gollini al 29'. Null'altro da segnalare se non la generosità di Muriel che calcia sul fondo un facile pallone per lo 0-3 e una traversa di Ilic.

Nella sosta di Pasqua Juric forse penserà a nuovi interpreti in campo, a un nuovo Verona, guardando già alla prossima stagione. Alcuni, infatti, sembrano aver gran poco ancora da dire.