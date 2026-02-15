Il Verona ha scelto il silenzio stampa dopo la gara persa a Parma per 2-1, spiegando nel dopogara di ritenere una grave mancanza di rispetto quello che l’arbitro Pairetto ha fatto oggi dopo dieci minuti di gioco espellendo Orban per una situazione come se ne vedono ogni settimana su tutti i campi.
gazzanet
Il Verona protesta: “Gravi mancanze di rispetto dell’arbitro”, gli episodi contestati
L'Hellas sostiene di accettare qualsiasi decisione ma di aver subito al Tardini gravi mancanze di rispetto nei confronti di una squadra, di una società, di una tifoseria e di una città che si gioca la Serie A e che fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata farà di tutto per lottare.
Nel mirino non c'è solo l'espulsione di Orban ma altri episodi. Al 51' Keita Mandela interviene in area su Bowie che cade, Pairetto lascia correre perché il giocatore tocca prima la palla (come in parte le riprese chiariscono), ma poi non assegna il calcio d'angolo al Verona.
L'Hellas ritiene inoltre ingiusta l'ammonizione ad Akpa Akpro, che gli costerà la squalifica contro il Sassuolo. All'84' il centrocampista gialloblù entra in scivolata su Britschgi afferrando prima coi piedi la palla, per Pairetto è fallo e cartellino.
