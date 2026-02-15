Il Verona protesta: “Gravi mancanze di rispetto dell’arbitro”, gli episodi contestati

Il Verona ha scelto il silenzio stampa dopo la gara persa a Parma per 2-1, spiegando nel dopogara di ritenere una grave mancanza di rispetto quello che l’arbitro Pairetto ha fatto oggi dopo dieci minuti di gioco espellendo Orban per una situazione come se ne vedono ogni settimana su tutti i campi.

L'Hellas sostiene di accettare qualsiasi decisione ma di aver subito al Tardini gravi mancanze di rispetto nei confronti di una squadra, di una società, di una tifoseria e di una città che si gioca la Serie A e che fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata farà di tutto per lottare.