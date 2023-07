Il Verona resta fermo in terra corsa, 3-1 per il Bastia. E Montipò fa i miracoli

Finisce male la quarta amichevole del Verona che in terra corsa va davvero piano e affonda contro il Bastia, che milita nella League 2 francese, per 3 a 1. Poche idee, gambe pesanti e difesa "in vacanza" (appoggi, uscite e chiusure: quanti erroracci!) per i gialloblù che hanno in Montipò il migliore. Si salvano anche Ngonge per qualche guizzo in avanti e Mboula giusto per l'unica rete dell'Hellas. Hongla stavolta non incide granché, il centrocampo stenta con Dawidowicz adattato al ruolo.