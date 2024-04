Il Verona scappa con Bonazzoli, Sulemana lo riprende, 1-1 a Cagliari

Un tempo e un gol a testa. Il Verona spreca con Folorunsho e Lazovic, poi arriva il gol dell'ex

Andrea Spiazzi Direttore 1 aprile 2024 (modifica il 1 aprile 2024 | 17:56)

Il Verona sperava nel colpaccio, dopo che il tacco al veleno di Bonazzoli aveva portato in vantaggio i gialloblù nel primo tempo, nel quale l'Hellas è stato superiore all'avversario e ha mancato il colpo del 2-0 con Folorunsho che in solitaria ha incredibilmente centrato Scuffet. Il Cagliari, però, nella ripresa ha mostrato i denti e messo alle corde i gialloblù, che, dopo aver sbagliato il 2-0 anche con Lazovic, peraltro entrato bene al posto di un impalpabile Mitrovic che di erba, evidentemente, come diceva Malesani, deve mangiarne ancora molta, e si è guadagnato ampiamente il pareggio. Baroni e i suoi devono infine ringraziare Montipò, che al 91' con un guizzo a terra ha salvato la porta sull'unico tiro pericoloso dello scatenato Luvumbo, che nel secondo tempo ha messo a ferro e fuoco la difesa gialloblù. Il gol del pari è stato di Sulemana, l'ex gioiellino venduto alla velocità del suono la scorsa estate, che ha fatto vedere di che pasta è fatto fino al fischio finale. Un pareggio che è comunque positivo per l'Hellas, che non perde terreno e prosegue la sua marcia per la salvezza.

FORMAZIONI

CAGLIARI: (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Nandez, Makoumbou; Luvumbo; Lapadula, Shomurodov

A disposizione: Radunovic, Aresti, Viola, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Jankto, Wieteska, Suleman, Obert, Kingstone, Azzi, Gaetano, Di Pardo

Allenatore: Claudio Ranieri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda, Noslin, Folorunsho, Mitrovic; Bonazzoli

A disposizione: Chiesa, Perilli, Lazovic, Henry, Swiderski, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Suslov, Charlys, Coppola, Cisse

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1). Pioggia a Cagliari dove sono presenti 288 tifosi del Verona.

PRIMO TEMPO, VERONA COMPATTO, GRAN GOL DI BONAZZOLI

Scelte diverse rispetto alle ultime quelle di Baroni, che siede in tribuna in quanto squalificato. In panchina c'è Fabrizio Del Rosso. Lazovic siede in panchina, spazio a Mitrovic. In avanti dopo mesi appare Bonazzoli, mentre Noslin gioca alle sue spalle a destra.

Tra Mina e Folorunsho io duello è subito acceso con un fallo a testa e il richiamo di Doveri. Il gioco è nervoso e spezzettato.

PRIMI AFFONDI. Al 13' Luvumbo riceve in area, il tiro è deviato in corner da Magnani. Il Cagliari attacca con un Hellas molto deciso in difesa. Al 16' Shomurodov riceve in area ma calcia fuori disturbato da Cabal. I rossoblù si fanno avanti. Il Verona risponde con Mitrovic che manda alto dal vertice dell'area a sinistra.

L'Hellas ha il record di falli in campionato e non si smentisce a Cagliari. Al 27' Duda viene ammonito atterrando Luvumbo in ripartenza. Augello e Magnani fermano in scivolata Noslin e Luvumbo.

BONAZZOLI! 0-1 VERONA

I gialloblù passano in vantaggio con una zampata di tacco al volo di Bonazzoli su cross di Noslin, con uno Scuffet alquanto incerto. Bellissima l'azione avviata da Duda al 30' e conclusa con un colpo di classe dall'attaccante.

Il Cagliari reagisce, Magnani svetta su un cross da punizione. Ma è il Verona a prevalere a centrocampo, i rossoblù non riescono a servire gli attaccanti e commettono imprecisioni fischiate dal pubblico.

FOLORUNSHO SI DIVORA IL GOL. Clamorosa occasione al 40' per Folorunsho che lanciato sul filo del fuorigioco da Noslin si presenta tutto solo davanti a Scuffet e gli calcia addosso. Dopo due di recupero finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO, CAGLIARI SUPERIORE, SEGNA SULEMANA, MONTIPÒ SALVA

CAMBI. Baroni manda in campo Lazovic per un impalpabile Mitrovic, Ranieri toglie Shomurodov per Viola.

Dopo una splendida azione da lui iniziata Lazovic segna su assist di Duda ma il gol è in fuorigioco al 50'. Il Cagliari ci prova, l'Hellas si difende con grande agonismo. Luvumbo salta Tchatchoua che gli tira la maglia, Doveri fa proseguire e i sardi protestano, ma il Var non interviene. I rossoblù spingono. Luvumbo è imprendibile. Zappa stoppa male davanti a Montipò, c'è corner.

LAZOVIC SBAGLIA. Il Verona soffre ma al 61' scappa in contropiede. Bonazzoli serve Lazovic che in area si fa parare da Scuffet in angolo.

ENTRA SUSLOV. Sembrava si fosse fatto male, ma evidentemente era solo una lieve storta quella patita da Suslov in nazionale. Lo slovacco entra al 65' al posto di Bonazzoli. Noslin torna a fare la prima punta. Il Verona rimane compatto. Serdar fa da diga.

TRIPLO CAMBIO CAGLIARI. Ranieri ne cambia tre: escono Nandez, Deiola e Makoumbou, entrano Sulemana, Prati e Oristanio al 72'.

LA DURA LEGGE DELL'EX, 1 A 1 DI SULEMANA. Al 74', dopo aver strappato un pallone sulla trequarti e datolo a sinistra, Sulemana, venduto "per un pugno di dollari" la scorsa estate, riceve al limite e spara un destro che fulmina Montipò all'angolo alla sua destra.

Il Cagliari attacca e il Verona barcolla. Montipò esce di testa ma svirgola, poi Oristanio sbaglia il cross. Il Verona riappare con Lazovic che mette dal fondo rasoterra sul primo palo dove c'è Folorusho che in corsa spedisce sul fondo.

Swiderski entra per Noslin all'85'. I rossoblù attaccano, l'Hellas cerca il contropiede. I minuti scorrono e il ritmo cala. 6 i minuti di recupero

MONTIPÒ SALVA TUTTO. Magnani perde un pallone sanguinoso, parte il Cagliari al 90' con Lapadula che calcia e Montipò che si distende salvando la porta. Luvumbo scappa poi ancora a Tchatchoua ma spara in curva la palla della possibile vittoria. Grande sofferenza nel finale. Magnani viene ammonito, salterà il Genoa. Luvumbo difetta nei piedi, altrimenti giocherebbe in ben altri lidi.

Doveri fischia, è buono il pareggio del Verona che mette un altro punto in classifica dopo una trasferta difficile.

