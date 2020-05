Il Verona si prepara a ripartire: sale il ritmo a Peschiera

A tre settimane dalla ripresa del campionato, il Verona inizia a salire di condizione.

Ivan Juric, al centro sportivo di Peschiera del Garda, lavora con il proprio staff per riportare in tempi brevi – ma senza forzature: c’è il rischio infortuni da arginare – i giocatori in buona forma.

Il tecnico di Spalato non ha intenzione di programmare doppie sedute di allenamento. Non è in linea con il suo metodo e caricare troppo sarebbe molto insidioso.

Il programma studiato da Paolo Barbero, preparatore atletico gialloblù, punta a ridare brillantezza ai calciatori, in tempo per la ripartenza, e considerando che ci saranno tredici turni da disputare in un mese e mezzo, sotto il sole e con l’umidità estiva.