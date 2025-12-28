Con Zanetti squalificato, a parlare in conferenza stampa dopo la gara col Milan in casa Verona è il vice Alberto Bertolini, che l'ha sostituito in panchina.
Il vice di Zanetti Bertolini: “Al Milan un rigorino, poi tutto più complicato”
"La marcatura su Pulisic? Su corner facciamo una zona mista e dovevamo decidere chi marcare e abbiamo scelto Loftus-Cheek e Pavlovic. Quindi, quando fai questa scelta, devi essere più aggressivo nel castello. Abbiamo subito una spizzata, dispiace. Il Milan aveva creato il minimo nel primo tempo. Nel secondo tempo un rigore un po' discusso, un rigorino, quindi è stato tutto più complicato"- A Dazn, poi, Bertolini, sul rigore ha aggiunto: "Rispettiamo la decisione, ma ce ne sono tanti di episodi così"
Gli attaccanti? Ci tenevamo a fare bene, abbiamo provato a cambiare. Siamo stati bravi a non sbracare.
Mai tirato in porta? Abbiamo fatto una buona fase di non possesso, ma non essendo incisivi davanti e creando poco. In 10 minuti sono arrivati rigore e gol del 3-0 su cui siamo stati ingenui. Dobbiamo guardare avanti.
Calcio d'inizio in stile Psg? Lo abbiamo fatto anche altre volte. È una indicazione che diamo per pressare subito alto, anziché buttare il pallone in avanti con il calcio lungo. È una scelta un po' psicologica".
