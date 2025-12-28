Il vice di Zanetti Bertolini: “Al Milan un rigorino, poi tutto più complicato”

"La marcatura su Pulisic? Su corner facciamo una zona mista e dovevamo decidere chi marcare e abbiamo scelto Loftus-Cheek e Pavlovic. Quindi, quando fai questa scelta, devi essere più aggressivo nel castello. Abbiamo subito una spizzata, dispiace. Il Milan aveva creato il minimo nel primo tempo. Nel secondo tempo un rigore un po' discusso, un rigorino, quindi è stato tutto più complicato"- A Dazn, poi, Bertolini, sul rigore ha aggiunto: "Rispettiamo la decisione, ma ce ne sono tanti di episodi così"