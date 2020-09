Tutto risolto, Ivan Ilic può giocare.

Dopo i problemi burocratici che hanno bloccato il calciatore serbo nei giorni scorsi, legati allo stop al permesso di lavoro per chi arriva da paesi, come appunto la Serbia, considerati “zona rossa” per il coronavirus, la situazione è stata superata.

La segreteria del Verona è riuscita a ottenere una deroga speciale e quindi Ilic sarà già a disposizione, in tempo per la partita con la Roma al Bentegodi.