Ilic out con la Roma, ecco perché

Ivan Ilic non sarà, perlomeno al momento, disponibile per la partita del Verona con la Roma (e anche per quella con l’Udinese).

La ragione è l’emissione da parte del Governo di un decreto per il quale, a prescindere dallo stato di salute del momento, chi proviene dalla Serbia, “zona rossa”, non può ottenere il visto di lavoro sino al 30 settembre.

Nel caso di Ilic, può giocare gare amichevoli (com’è avvenuto con la Cremonese, sabato) tramite nulla osta della sua società di provenienza e attestazione della sua negatività, ma non gare di campionato e Coppa, per le quali serve l’attivazione all’ufficio del lavoro del suo contratto.

Situazioni analoghe riguardano anche altri club e giocatori, per questo sono in corso dei confronti per ottenere un’attenuazione della norma che consenta di risolvere la questione.