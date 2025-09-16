hellas1903 news Infortunati, Frese e Akpa-Akpro ok. Attesa per Gagliardini

Intervento ieri per il centrocampista, da stabilire i tempi di recupero
Tre giocatori del Verona sono usciti per problemi fisici nel corso della gara con la Cremonese.

Nessuna difficoltà per Martin Frese, che ha avuto un lieve fastidio muscolare, chiedendo per tempo il cambio, e per Jean-Daniel Akpa-Akpro, che ha preso una botta a una caviglia e scontato il periodo di inattività.

Attesa per quel che riguarda Roberto Gagliardini, uscito a causa di un infortunio alla spalla destra.

Il centrocampista è stato portato in ospedale per ridurre la lussazione.

In queste ore saranno completate le verifiche per stabilire per quanto tempo Gagliardini dovrà stare fuori.

