Infortunati, Frese e Akpa-Akpro ok. Attesa per Gagliardini
Intervento ieri per il centrocampista, da stabilire i tempi di recupero
Nessuna difficoltà per Martin Frese, che ha avuto un lieve fastidio muscolare, chiedendo per tempo il cambio, e per Jean-Daniel Akpa-Akpro, che ha preso una botta a una caviglia e scontato il periodo di inattività.
Attesa per quel che riguarda Roberto Gagliardini, uscito a causa di un infortunio alla spalla destra.
Il centrocampista è stato portato in ospedale per ridurre la lussazione.
In queste ore saranno completate le verifiche per stabilire per quanto tempo Gagliardini dovrà stare fuori.
