Fabio Borini non recupererà per la partita con la Roma.

L’attaccante non si è ripreso appieno dall’infortunio riportato con il Brescia e sarà sempre fuori. Niente gara dell’ex, quindi, per lui, protagonista in giallorosso nella stagione 2011-2012.

Out anche Claud Adjapong, che si è stirato e non potrà esserci. Da valutare i tempi per il suo rientro a disposizione, considerato che tra poco più di due settimane il campionato sarà finito.