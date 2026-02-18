Verona, Serdar saluta il campionato, ginocchio ko, sarà operato lunedì

"Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani" .

Questa la nota del Verona che comunica l'ennesimo infortunio in casa gialloblù. Il ginocchio di Serdar da tempo dava problemi. La situazione è peggiorata e si è reso necessario l'intervento che terrà fuori per vari mesi il centrocampista e già capitano dei gialloblù che quest'anno ha totalizzato 21 presenze e 2 reti in campionato con l'Hellas.