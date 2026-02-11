Sono passati sei lunghi mesi dal grave infortunio che lo ha colpito a metà dello scorso agosto in allenamento con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e la conseguente operazione.
Verona, Suslov prepara il ritorno in squadra a sei mesi dall’infortunio
Il Centrocampista slovacco è pronto al rientro
Tomas Suslov ora è pronto al rientro. Il centrocampista offensivo da ieri si allena in parte col resto del gruppo. Difficile la sua presenza al Tardini per domenica, ma già contro il Sassuolo Suslov potrebbe essere a disposizione di Sammarco, magari per uno scampolo di gara.
Lo slovacco ha oggi pubblicato una post e una storia su Instagram per annunciare il suo ritorno in campo.
