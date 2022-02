Infortunio a Caprari, gli esami e la situazione

Le condizioni del calciatore, le ipotesi per il rientro

La buona notizia è che gli esami strumentali non hanno evidenziato nulla di serio. Il percorso per il suo ritorno alla piena disponibilità potrebbe essere dunque breve, ma tutto dipenderà dal dolore percepito dal calciatore. Nei prossimi giorni si capirà dunque come reagirà la sua caviglia, articolazione non sempre veloce nel guarire rapidamente in seguito a una distorsione. In casa Hellas c'è già stato il caso Ilic (dello scorso ottobre) che è rimasto fuori per un mese dopo aver patito un trauma simile a quello di Caprari.