Infortunio a Valentini, fuori a Cerignola dopo 6 minuti

Brutta notizia per il Verona. Nicolas Valentini, mentre stava rientrando in area per un'azione d'attacco del Cerignola al sesto minuto di gioco della gara di Coppa Italia, si è fermato toccandosi la coscia sinistra. Il difensore è stato costretto ad uscire, pur sulle sue gambe. Al suo posto è entrato Bradaric.