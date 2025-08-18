Brutta notizia per il Verona. Nicolas Valentini, mentre stava rientrando in area per un'azione d'attacco del Cerignola al sesto minuto di gioco della gara di Coppa Italia, si è fermato toccandosi la coscia sinistra. Il difensore è stato costretto ad uscire, pur sulle sue gambe. Al suo posto è entrato Bradaric.
hellas1903 news Infortunio a Valentini, fuori a Cerignola dopo 6 minuti
gazzanet
Infortunio a Valentini, fuori a Cerignola dopo 6 minuti
L'argentino costretto a uscire per un problema alla coscia
© RIPRODUZIONE RISERVATA