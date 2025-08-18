hellas1903 news Infortunio a Valentini, fuori a Cerignola dopo 6 minuti

gazzanet

Infortunio a Valentini, fuori a Cerignola dopo 6 minuti

Infortunio a Valentini, fuori a Cerignola dopo 6 minuti - immagine 1
L'argentino costretto a uscire per un problema alla coscia
Redazione Hellas1903

Brutta notizia per il Verona. Nicolas Valentini, mentre stava rientrando in area per un'azione d'attacco del Cerignola al sesto minuto di gioco della gara di Coppa Italia, si è fermato toccandosi la coscia sinistra. Il difensore è stato costretto ad uscire, pur sulle sue gambe. Al suo posto è entrato Bradaric.

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA