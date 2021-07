Infortunio Lasagna, rischio operazione (e un mese fuori)

Domani la visita di controllo a Roma, probabile l'intervento chirurgico

Domani Kevin Lasagna si sottoporrà a una visita specialistica a Villa Stuart, a Roma, per valutare se sia necessario intervenire con un'operazione chirurgica per risolvere il problema riportato al menisco.

Lasagna, a quel punto, si fermerebbe per circa un mese, con l'auspicio di rientrare in tempo per la prima di campionato, con il Verona in campo con il Sassuolo il 21 agosto al Bentegodi