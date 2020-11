Infortunio Vieira, arriva la conferma: è stiramento

“Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Ronaldo Vieira ha riportato una lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”.

Questo il bollettino medico diramato dal Verona riguardo alle condizioni di Ronaldo Vieira. Come temuto da Ivan Juric, dunque, il centrocampista si è stirato. Ovviamente, Vieira non sarà disponibile domenica con il Milan e si vedrà se potrà esserci alla ripresa della Serie A, con l’Hellas impegnato il 22 novembre in casa col Sassuolo.