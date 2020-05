Inghilterra, la Premier League può ripartire: c’è il sì di Johnson

Il calcio della Premier League inglese può ripartire.

L’ha stabilito il governo guidato da Boris Johnson, che ha approvato un documento per cui dall’1 giugno “saranno “consentiti eventi culturali e sportivi nella modalità delle porte chiuse, evitando il rischio di contatti sociali su larga scala”.

Tocca ai club, ora, trovare un accordo per la ripresa. I contrasti, in realtà, non sono stati appianati, le divergenze d’opinione sono numerose e gli stesso giocatori hanno mostrato timori per il ritorno in campo.