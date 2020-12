L’Inter punta ad arrivare alla partita con il Verona, in programma mercoledì al Bentegodi, con i gradi della capolista.

I nerazzurri giocano oggi a San Siro con lo Spezia. Vincendo con la formazione ligure potrebbero salire al primo posto in classifica, nel caso in cui il Milan non dovesse imporsi a Reggio Emilia con il Sassuolo.

La squadra di Antonio Conte, ove si realizzassero questi incroci di risultati, affronterebbe l’Hellas dal vertice solitario del campionato.