Inzaghi: “Grande serata, abbiamo concesso poco a uno dei migliori attacchi”

L'allenatore dell'Inter: "San Siro ci ha trascinati, vinta una partita importante"

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Inter sul Verona per 2-0. "L'Inter è tornata? Più che altro penso che abbiamo vinto una partita importante come domenica scorsa a Torino. Tutte le squadre in testa hanno avuto problemi, perdendo qualche punto e qualche giocatore importante. Sono contento per la partita che abbiamo fatto. Abbiamo affrontato un avversario che, insieme alla Lazio, dopo l'Inter ha il miglior attacco della Serie A, ma noi non abbiamo concesso molto.