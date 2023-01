Inzaghi: “Il Verona sta bene, dovremo avere corsa e aggressività”

Ha detto il tecnico dei nerazzurri: "Arriviamo dopo una partita dispendiosa come quella Parma, ma siamo contenti per il passaggio del turno. Troviamo un avversario che si è ripresentato in ottime condizioni, troveremo una squadra in salute. In questo momento abbiamo delle defezioni, con così tante partite e i cinque cambi ho bisogno di tutti”.