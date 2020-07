Inzaghi: “Si è rivista la vera Lazio, non vogliamo arrivare quarti”

Simone Inzaghi commenta la vittoria col Verona ai microfoni di Sky: “Si è vista la Lazio che conoscevamo prima del lockdown e con un allenatore che poteva avere dei cambi giusti. E’ una vittoria importante, mancano due partite e non vogliamo arrivare quarti. C’è inoltre da vincere la classifica dei marcatori con Immobile e quella degli assist con Luis Alberto. Sono stati quattro anni di percorso, quest’anno siamo tornati in Champions e abbiamo vinto la Supercoppa. Spiace non avere in questo momento i nostri tifosi. Speriamo che a settembre possano tornare tutti allo stadio”