Inzaghi soddisfatto: “Lucidi dopo la fatica in Coppa Italia”

L'allenatore dell'Inter: "Non abbiamo rischiato più di tanto"

Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky, commenta la vittoria sul Verona. "Venivamo dai 120 minuti di Coppa Italia, la squadra è rimasta lucida, poi nel finale siamo stati compatti nonostante un po' di nervosismo per non aver fatto il secondo gol. Non abbiamo sofferto più di tanto sapendo che il Verona è una squadra che veniva da un ottimo momento e che poteva crearci delle insidie. Mi preoccupavano le condizioni dei giocatori, ma specialmente i centrocampisti di stasera mi hanno dato grande disponibilità".