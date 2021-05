Italiano, Dionisi, Zanetti e gli altri: tutti i nomi per la guida dell’Hellas

Tante le idee al vaglio per il tecnico che prenderà il posto di Juric

Appena salutato Ivan Juric, il ds del Verona, Tony D'Amico, ha accelerato per trovare un nuovo allenatore per i gialloblù.

Tra questi, con Vincenzo Italiano (che ha una clausola rescissoria alta da pagare allo Spezia), ci sono Alessio Dionisi, che però è orientato a restare all'Empoli, e anche Paolo Zanetti, che è vicinissimo alla promozione in Serie A dopo una grande stagione al Venezia.

Il salto di categoria sarebbe un grande motivo per restare alla guida della squadra arancioneroverde, ma nulla può essere escluso. Se ne saprà di più dopo la finale di ritorno dei playoff, domani con il Cittadella.

Non ci sono interessamenti per Davide Nicola, che lascerà proprio a Juric il posto sulla panchina del Torino. Giovanni Stroppa è un profilo da seguire, ma per lui si va verso l'accordo con il Monza.