Italiano: “Verona sempre forte, non possiamo andare là per il pari”

L'allenatore dei liguri: "Periodo negativo per l'Hellas? Soltanto nei risultati"

"Il Verona penso stia attraversando un periodo non bello per quanto riguarda i risultati ma ho visto le ultime prestazioni, mandano tanti uomini in zona gol, attaccano con quasi tutti gli effettivi, hanno esterni fortissimi e che interpretano il ruolo in maniera eccezionale. Sono una squadra che va affrontata con la loro stessa intensità e furore. Sappiamo che è complicato e difficile, per noi non ne esistono di semplici. Ci avviciniamo alla fine, abbiamo questo mini torneo di cinque partite con due punti dalla terzultima e dobbiamo essere bravi a mantenerlo, è il nostro unico obiettivo".

Aggiunge il tecnico: "Non si preparano le partite per pareggiarle. È un risultato casuale che può venire fuori quando entrambe provano a vincere. Certo che se sei bravo a non subire, può succedere. Ma per me non è possibile prepararsi a pareggiare. Perdere dispiace, ma per evitarlo devi tenere altissima l'attenzione sui potenziali pericoli. Per il resto, il nostro DNA è un altro".