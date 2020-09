Ivan Ilic, il talento serbo per Juric. Le immagini

Nato a Nis, in Serbia il 17 marzo 2001, Ivan Ilic ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Stella Rossa, dove a 16 anni ha firmato il suo primo contratto da professionista, debuttando in prima squadra il 1 aprile 2017 (foto) e diventando il più giovane ad esordire nella massima serie col club di Belgrado.

Il Manchester City lo adocchia e nel 2017 lo compra assieme al fratello, per lasciarlo in prestito alla Stella Rossa, poi un passaggio al FK Zemun prima del cambio di nazione, in Olanda al NAC Breda, dove lo scorso anno ha totalizzato 13 presenze e realizzato 3 gol.

Nato come terzino sinistro, si è poi spostato al centro del campo.

Ora per lui un’altra tappa fondamentale. Il suo cartellino diventa del Verona, che lo ha comprato dal City.

IVAN ILIC, LE IMMAGINI

Nel video di Sportjuga.rs, interviste e immagini dei due fratelli Ilic