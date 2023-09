Julio Cruz: “Felice per mio figlio al Verona, nei suoi occhi la gioia”

Julio Cruz, una carriera da grande attaccante anche in Italia, con Bologna, Inter e Lazio, papà di Juan Manuel, che presto passerà ufficialmente all'Hellas, ha parlato di suo figlio in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport".

Aggiunge el Jardinero: "Ha più tecnica di me. Davvero. Per il resto, nel fisico è uguale a me. E il senso del gol, beh, ce l’ha. Torno a vedere la Serie A sì, sono contento. Verona fra l’altro è una città bellissima. Ma io non c’entro: conta lui".