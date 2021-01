Juric: “Abbiamo più punti dell’anno scorso? Sì, ma non giochiamo ancora bene”

Ivan Juric presenta in conferenza stampa la partita del Verona a Torino contro i granata di Giampaolo, domani alle 15.

“Domani dovremo mettere la stessa voglia di attaccare e difendere di La Spezia – dichiara Juric – loro hanno dei giocatori fortissimi, dovremo migliorare in certi aspetti. Lo scorso anno il Torino ci ha sovrastato per 45 minuti. Abbiamo 5 punti in più rispetto allo scorso anno? Non siamo comunque in crescita rispetto alla scorsa stagione, anche se i punti sono di più. Come gioco siamo ancora un’incognita e non so dove ci porterà la strada.

Siamo bravi in difesa? Siamo dei fanatici della difesa, abbiamo fatto le gare per non prendere gol. Qui sì che siamo in crescita, concediamo poco agli altri e dobbiamo continuare così. Per Magnani ci volevano almeno tre mesi per portarlo in condizione, ora può ancora migliorare.

Da Tameze, che ha fatto bene le ultime due gare, mi aspetto gli inserimenti in attacco. Lui è portato per questo.

Kalinic? Lui è forte ma non è al massimo. È un giocatore che si vede che è di un livello superiore. Non è arrivato per caso a giocare in certe società. In attacco con lui è diverso. Dobbiamo gestirlo bene, non so quando potrà tornare a livelli elevati, naturalmente ci spero. Non valuto il suo allenamento, lui può fare la partita comunque. Ha recuperato anche Di Carmine, anche se non è al massimo. Favilli prosegue col suo “calvario” che era iniziato a Genova. Per lui serve più tempo. Ci vorrà un po’ per lui e anche per gli altri, che staranno fuori per almeno altre due partite.

Lazovic a La Spezia ha fatto una partita vera, è tornato ad essere pericoloso. È uscito un po’ malconcio e devo valutare oggi le sue condizioni per capire se posso averlo domani”.