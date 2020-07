Juric, chi lo vuole deve pagare il Verona

Sono ore determinanti per la decisione di Ivan Juric riguardo al Verona: restare o andare, dopo che tutto era ormai stato definito con il tecnico di Spalato.

Ci sono altri club che guardano nella direzione di Juric, con in testa la Fiorentina. L’allenatore croato, peraltro, è legato all’Hellas per contratto al club gialloblù per la prossima stagione. Il rinnovo è scattato automaticamente con il raggiungimento della salvezza.

Questo significa che chi volesse ingaggiarlo dovrebbe rivolgersi al Verona per trovare un accordo economico per risolvere l’impegno di Juric.

Fosse così, la dirigenza dell’Hellas, visti i rapporti che ci sono con lui, cercherebbe una soluzione condivisa, ma di sicuro chiederebbe un adeguamento pagamento.