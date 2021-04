Juric: “Ci vuole coraggio a non dare il gol di Faraoni”

L'allenatore del Verona: "Gol regolarissimo. Bella la nostra gara, le vittorie torneranno"

"La squadra ha giocato alla grande. Se hai grande qualità le gare le chiudi e le vinci, se non ce l'hai soffri di più. Abbiamo fatto tanto, creato, e poi perso. Dispiace ma complimenti ai ragazzi. Poi c'è stato anche un gol regolarissimo annullato, e dispiace per questo. Di cosa stiamo parlando? Ci vuole coraggio a non dare il gol di Faraoni.

Ultimamente non vinciamo ma giocando così ci sbloccheremo e torneremo a vincere. lasagna? Deve imparare a divertirsi di più giocando, a partecipare alla manovra, a dribblare. Oggi è migliorato ancora in questo senso. Perchè non facciamo punti? Un po' di attenzione in meno, un po' ci mancano i giocatori che risolvono le situazioni. Non dobbiamo mollare. Favilli? Purtroppo non riesce ancora a trovare la condizione, per noi sarebbe un attaccante ideale e poteva darci una grossa mano".