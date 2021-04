Juric: “Dovevamo segnare più gol nel primo tempo. La Samp ha più qualità”

L'allenatore dei gialloblù: "Non abbiamo retto la loro accelerazione nella ripresa, e abbiamo fatto errori"

"Nel primo tempo abbiamo dominato e dovevamo segnare di più, nel secondo tempo sono entrati da parte loro dei giocatori molto più forti dei miei. Siamo stati fragili, loro hanno accelerato e noi non siamo riuscite a rispondere, inoltre abbiamo fatto molti errori. C'erano due motori diversi in campo. Io sono soddisfatto, i ragazzi hanno fatto il massimo, ma la Samp ha dimostrato di avere giocatori più forti. Se noi giochiamo il primo tempo così e poi perdiamo, il mio ragionamento è questo, la differenza l'ha fatta la qualità e i nostri errori. Problemi in attacco nell'ultimo periodo? Direi soprattutto in difesa, anche oggi non abbiamo retto".