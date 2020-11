Juric e la sconfitta in Tim Cup col Cagliari: “Nessun rammarico. In questa situazione stiamo comunque facendo bene”

“Sono molto contento che Faraoni abbia giocato 70 minuti, della prova di Bertini e di Sacedo”. Tanto basta a Ivan Iuric dopo l’uscita di scena in Tim Cup in seguito alla sconfitta per 2-1 di Cagliari. “Se ho un rammarico per questa gara? Nessuno – taglia corto l’allenatore del Verona – la gente non capisce gli sforzi che stiamo facendo, la situazione di emergenza che abbiamo, il fatto di doverci allenare stando attenti ogni volta a non peggiorare le cose. Siamo fin troppo bravi”.

Su Bertini dice Juric: “Mi è piaciuto, fa cose semplici e le fa bene”. “Salcedo – aggiunge – può essere una buona soluzione come esterno a centrocampo. Ha fatto bene, lui ha qualità e crescerà ancora.

Juric ha poi aggiunto, come riporta hellasverona.it: “La sconfitta di oggi? Non c’è stata partita, abbiamo dominato e creato decine di palle gol: la sconfitta è arrivata solo per una disattenzione nel finale. Nel secondo tempo la nostra partita è stata di un livello superiore, sebbene anche nella prima frazione avremmo meritato molto di più. Le ultime due partite giocate bene ma perse? Sono dispiaciuto perché non siamo andati a punti contro il Sassuolo e per via del fatto che oggi non abbiamo passato il turno. Tuttavia, in entrambe le occasioni, abbiamo disputato due grandissime partite, non meritando affatto la sconfitta. Oggi hanno giocato dall’inizio ben sei ragazzi nati negli anni 2000 e hanno fatto molto bene: questo è un segnale di crescita importante, sia per loro che per la squadra”.