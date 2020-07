Juric: “Potevamo vincere, è mancata lucidità”

Al termine del pareggio in casa del Torino, l’allenatore dell’Hellas Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni: “Potevamo vincere, dovevamo essere più lucidi e concreti, abbiamo permesso al Torino di rientrare in partita. Mi dispiace un po’ perché avevamo fatto bene. L’unica partita che abbiamo sbagliato è stato il primo tempo contro i granata all’andata.

Di seguito: “Siamo un gran bel gruppo, anche chi non gioca si allena bene. I ragazzi hanno questo grande merito. In attacco faccio tante variazioni in base all’avversario, stasera ho giocato con il falso nueve”.