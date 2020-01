Juric: “Fare punti col Lecce per avvicinarci ai 40”

Ivan Juric parla in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Lecce. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Hellas.

“Contro il Lecce voglio una squadra spensierata, la solita squadra, concentrata che giochi il suo calcio sapendo che se non sei al massimo si rischia.

Il Lecce può impensierirci. Hanno fatto più punti in trasferta, ma anche in casa hanno fatto bene. Hanno fatto una grande partita con l’Inter, ci stiamo preparando sotto diversi aspetti. È importante avere chiaro l’obiettivo dei quaranta punti, questo punteggio ti dà la garanzia di salvarti. Se fai uno o tre punti ti avvicini all’obiettivo.

Sul calciomercato dice Juric: “Non ci penso molto, spero che anche i giocatori siano concentrati. Rrahmani spero resti concentrato, ci sono altre situazioni, ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso. In entrata possiamo migliorare due o tre situazioni, ma deve arrivare qualcuno che ci migliori”.