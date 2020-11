Juric: “Grandissimi pur in un’emergenza allucinante. Europa League? Per ora dico no”

Ivan Juric parla a Dazn dopo la vittoria di Bergamo. “È stata una partita dura e difficile – dice l’allenatore del Verona – abbiamo sofferto e poi siamo stati bravi a colpire. Grandissimi complimenti ai ragazzi che hanno giocato in ruoli non loro data l’emergenza allucinante. Gasperini mi ha dato tanto, è un uomo con valori veri. Oggi è andata bene a noi, lo scorso anno abbiamo perso alla fine.

Lovato può diventare un grandissimo difensore. Ha bisogno di calma, le potenzialità ce le ha tutte. Lo scorso anno abbiamo raggiunto un livello di gioco molto alto anche nel possesso palla, ora abbiamo bisogno di attaccanti anche se quelli che ci sono fanno il massimo.

Stasera stavamo subendo troppo, abbiamo deciso di non snaturarci ma di giocare allo stesso modo, sennò avremmo preso il gol. Europa League? Noi siamo gli unici ad aver venduto tutti e abbiamo comprato con grandi difficoltà. Sta andando tutto bene ma non siamo ancora una realtà solida. Ora, quindi, penso che non siamo da Europa League, anche se non escludo nulla”.