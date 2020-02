Ivan Juric ha parlato anche della situazione degli attaccanti in conferenza stampa. Su Pazzini e Di Carmine ha precisato:

“Purtroppo Pazzini si è fatto male, starà fuori per un po’, e anche Di Carmine non è al massimo. Per il Pazzo penso sia una piccola lesione sul polpaccio, vogliamo vedere ma domani non ci sarà”.