Juric: “Secondo tempo dominato dal Verona, un po’ di rammarico ce l’ho”

L'allenatore del Verona: "Abbiamo però fatto molti errori, specie nel primo tempo"

Ivan Juric parla a Dazn dopo il pareggio per 1 a 1 del Verona con la Juventus. "Stiamo recuperando giocatori - dice l'allenatore del Verona - è solo da un mese e mezzo che stiamo lavorando tutti assieme e per questo vedo molti margini di miglioramento. Anche oggi abbiamo fatto tanti errori, specie nel primo tempo, nel secondo siamo usciti fuori, abbiamo dominato rubando palloni e arrivando molto vicini alla loro porta, prendendo anche una traversa. Per questo un po' di rammarico ce l'ho.