Juric: “Siamo di nuovo in emergenza: anche Di Carmine fuori, attacco al minimo”

“Non c’è stata stanchezza, abbiamo dato il massimo e gli altri hanno prevalso. Ma non c’è stata stanchezza, sono andati al massimo. Non so quanto abbiamo recuperato, oggi faremo un allenamentino e andremo più sulle sensazioni. Non è facile così, speri di recuperare mentalmente e fisicamente”.

Così Ivan Juric, tecnico del Verona, in conferenza stampa, in previsione della partita con la Fiorentina, domani.

Dice Juric: “Si è fatto male anche Di Carmine, Barak sarà fuori per squalifica. Vedremo anche per Ceccherini, stando attenti a qualche giocatore che so che fa fatica a recuperare in partite ravvicinate. In attacco è così da inizio anno: o ci mancano o devono entrare in forma. In attacco ci è rimasto davvero poco”.