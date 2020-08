Juric: “Verona, ecco perché sono rimasto”

“Quest’anno siamo andati in progressione, l’importante era diventare competitivi. Ci sono stati momenti, come con l’Atalanta in cui abbiamo perso ma abbiamo capito che ci eravamo. La mia famiglia mi lascia decidere sul mio futuro, la scelta di Verona è venuta naturale. Voglio partecipare al progetto di migliorare questa società. Ho detto che mi avevano proposto una retrocessione dignitosa? La mia idea era che con quella rosa avremmo fatto fatica, e Setti mi ha spiegato che al di là del campo il Verona non può sbagliare sui conti. Ovvio che l’obbiettivo era quello di salvarsi”.

Queste le parole di Ivan Juric, nella conferenza stampa che si è tenuta in questi minuti nella sede dell’Hellas.