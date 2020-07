Juric-Verona, la risposta entro pochi giorni

Le parole di Maurizio Setti di ieri hanno in parte chiarito la situazione che riguarda Ivan Juric e la sua permanenza o meno alla guida tecnica del Verona.

Juric ha già un contratto che lo lega all’Hellas (con la salvezza matematica è scattato il rinnovo per un anno). Questo contratto, naturalmente, si può rompere in caso di mancata volontà dell’allenatore di rimanere. Nessuno tiene a forza nessuno. Il mister di Spalato ha avuto un tempo per decidere, che è già scaduto. Non c’è nessun braccio di ferro in atto tra le parti. L’Hellas ha illustrato a Juric il suo progetto.

In questo momento Juric sta decidendo se accettare, e lo farà entro pochi giorni. Può essere che la risposta definitiva arrivi a metà settimana.

Il Verona aspetta Juric e vuole proseguire con lui. Non trovano alcuna conferma le voci di un interessamento dell’Hellas per Vincenzo Italiano, né la Fiorentina avrebbe già proposto un contratto all’allenatore di Spalato.

A. SPIAZZI