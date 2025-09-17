hellas1903 news Juventus scatenata, 8 gol in due partite

gazzanet

Juventus scatenata, 8 gol in due partite

Juventus scatenata, 8 gol in due partite - immagine 1
I prossimi avversari del Verona vincenti per 4-3 con l'Inter, poi il 4-4 con il Borussia Dortmund
Redazione Hellas1903

È una Juventus scatenata quella che si presenterà al Bentegodi.

I prossimi avversari del Verona hanno segnato 8 gol nelle ultime due partite, vincendo per 4-3 in campionato con l'Inter e pareggiando con il Borussia Dortmund per 4-4, in Champions League, con due reti in pieno recupero a siglare la rimonta.

In grande forma, soprattutto, Dusan Vlahovic, attaccante che ha firmato una doppietta nel confronto con i tedeschi.

Leggi anche
Valentini, rientro più vicino
È un Verona che ha tanto da dare

© RIPRODUZIONE RISERVATA