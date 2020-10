Kalinic in arrivo, colpaccio Verona!

Che il Verona facesse sul serio si era capito fin da subito. Un blitz fulmineo dell’Hellas sta andando a segno, e Nikola Kalinic è a un passo dal diventare gialloblù. Per lui, col quale l’accordo è stato raggiunto nella notte, è pronto un biennale. Resta da limare un piccolo gap economico, riporta Sky, ma Kalinic è pronto a sbarcare in gialloblù.

Il Verona, dunque, che ha bruciato i turchi del Besiktas, avrà il suo centravanti, per la gioia di Ivan Juric. Curiosità: lo scorso anno fu il presidente Setti in persona a chiamare il calciatore, ricevendo picche. Stavolta le cose stanno andando in maniera decisamente diversa. A.S.