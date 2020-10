Kalinic: “Juric mi ha detto vieni da noi. Ho risposto sì”

Nikola Kalinic, nuovo attaccante del Verona, si presenta alla stampa.

Queste le sue dichiarazioni.

“Sono qui perchè mi ha chiamto Juric, mi ha detto vieni a lavorare con me. È un gruppo forte, è come una famiglia. Non ci ho pensato due volte e ho detto sì. Mi piace come giica Juric.

Alla Roma ho giocato sette volte dall’inizio e ho fatto 7 gol. Per me è importante la continuità. All’Atletico giocavo poco e io voglio giocare.

La posizione? Non mi interessa, basta giocare.

Ho un carattere tranquillo, qui avrò delle responsabilità ma non mi preoccupano.

Voglio fare tanti gol, questo è chiaro. Qui ci sono tanti giovani e possiamo aiutarci a vicenda.