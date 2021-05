Kalinic: “Vorrei giocare sempre così. A Napoli per fare bene”

L'attaccante del Verona: "Non vogliamo perdere l'ultima partita"

Ai microfoni di Sky Nikola Kalinic commenta il pareggio col Bologna che lo ha visto tornare al gol. “Abbiamo giocato bene - dice l'attaccante - abbiamo pareggiato, è importante non aver perso e dobbiamo continuare così. Non vogliamo perdere nemmeno nell’ultima partita. In questa stagione ho avuto tanti infortuni ma ho lavorato bene, devo continuare così e l’importante è che la squadra giochi bene. Costruiamo molto, giochiamo bene e dobbiamo continuare a giocare così. È molto importante che io ritrovi la condizione, in ogni partita devo giocare così. Il Napoli con noi si giocherà una partita molto importante ma noi giocheremo al massimo, vogliamo vincere. Paulo Sousa? Mi ha chiesto com’è Dawidowicz, gli ho detto che è un bravo ragazzo e che lavora bene”.