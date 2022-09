Kallon: “A Verona mi trovo bene, non ho dormito dopo il primo gol”

"Dopo il primo gol in A non ci credevo nemmeno io. Quando sono tornato a casa non riuscivo a dormire, e continuavo a pensare a quel gol.

Fisicamente sto molto bene, ho fatto tutto il ritiro. In passato ho avuto quattro infortuni muscolari, ma ora sto benissimo. Ho scelto Verona per la fiducia che il direttore mi ha dato. Lo conoscevo dai tempi del Genoa, è una brava persona.

Dopo l'Empoli volevamo vincere, abbiamo lavorato molto con il mister, che era serenissimo. Tutte le componenti del club volevano fortemente la vittoria. Dopo la partita ero in viaggio per tornare a Genova, e ho continuato a riguardare i gol. La testa ora è già alla prossima.

Verona razzista? A Verona mi trovo molto bene, sono qui da pochissimo. In squadra abbiamo qualche ragazzo di colore, quindi direi di no. Sono stato a Genova per 5 o 6 anni, e non ho mai visto baristi neri, invece a Verona sì (ride, ndr). Oppure l'altro giorno: ho visto coppie 'miste' camminare mano per mano in centro.