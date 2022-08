Empoli-Verona, Kallon, la gioia per il primo gol in A: “Non riesco nemmeno a descriverla”

Yayah Kallon, fuggito dalla Sierra Leone a 14 anni per non diventare un bambino soldato, giunto dalla Libia a Lampedusa su un barcone e vissuto inizialmente a Cassine (Alessandria) prima che il calcio gli regalasse un sogno, ha bagnato il debutto col Verona (dove è arrivato in prestito dal Genoa) con il suo primo gol in serie A, un gol bellissimo e decisivo per la sua squadra, in grande sofferenza ad Empoli per più di un tempo.