Kouamé, La Fiorentina risponde a Zanzi: “Contratto depositato dal Verona senza firme”

In seguito alle parole di Italo Zanzi circa quanto accaduto sul trasferimento annullato di Christian Kouame ("Abbiamo visto un'opportunità per rinforzare la squadra, interessante, alla fine non si è potuta fare non per volontà nostra: è mancato qualche documento dall'altra parte"), la Fiorentina ha diffuso una nota per descrivere la sua posizione: