Kumbulla, che sfida all’Inter

Marash Kumbulla non si fa mai influenzare dall’emotività.

Proprio questa è una delle sue doti più evidenti e, con l’Inter, sarà messa alla prova, in una gara con un avversario che lo cerca da tempo.

La società nerazzurra, infatti, è tra le maggiori pretendenti all’ingaggio del difensore del Verona. Con Juventus e Lazio, è in lizza per rilevare il suo cartellino, valutato dall’Hellas non meno di 30 milioni di euro.

Giovedì, Kumbulla sfiderà il suo possibile futuro. Intanto, però, il suo presente è sempre del tutto gialloblù.